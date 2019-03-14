يوسف عنبر يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتي الإمارات وغينيا

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من المدرب الوطني يوسف عنبر للمشاركة في المعسكر الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري, والذي يأتي تزامنا مع أيام الفيفا.
وسيخوض الأخضر السعودي خلال المعسكر مباراتين وديتين الأولى مع منتخب الإمارات في أبوظبي 21 مارس, والثانية مع منتخب غينيا الاستوائية يوم 25 مارس.
وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:
حراسة المرمى:
مصطفى ملائكة , عبدالله الصالح , عبدالله الجدعاني.
الدفاع:
يزيد البكر , مدالله العليان , محمد خبراني , زياد الصحفي , متعب المفرج , سلطان الغنيمان , بندر المطيري , عبدالله الشامخ.
الوسط:
وليد باخشوين , فارس العياف , نايف هزازي , علي هزازي , أحمد الزين , سلطان مندش , أسامة الخلف , ربيع سفياني , منصور حمزي , حسن الحبيب.
الهجوم:
عبدالفتاح آدم، حسن شراحيلي