أكثر من ٨٠٠ مشترك يمارسون المشي في فعالية الصحة بمكة تحت شعار امش٣٠

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة فعالية رياضة المشي برعاية وزارة الصحة ممثلة في وزيرها الدكتور توفيق الربيعة تحت شعار (امشي٣٠) وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ونائبه المساعد للخدمات العلاجي الدكتور حاتم خوقير وعدد من مسؤولي صحة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية، بهدف التشجيع على ممارسة المشي ونشر الثقافة الصحية في المجتمع المكي.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير أن وزارة الصحة أطلقت هذه المبادرة الصحية التوعوية الترفيهية من مدينة الرياض بقيادة معالي وزير الصحة، وتعميمها على جميع مدن ومحافظات المملكة، واليوم صحة مكة المكرمة تدشنها في مهبط الوحي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ممثلة في مجمع البشري الطبي الداعم للفعالية بالإضافة إلى فريق أنا صحي التطوعي ومشاة مكة وجمعية مراكز الأحياء وجمعية الكشافة والعيادات المتنقلة التابعة لإدارة الصحة العامة والمستشفى المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي لممارسة رياضة المشي لمدة ٣٠ دقيقة.
مبينا أن هذه الفعالية تميزت بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث والأطفال دون سن التاسعة بالإضافة إلى كبار السن، موضحا بأن هذه الرياضة موجودة في المجتمع وتمارس بشكل يومي للجنسين ووزارة الصحة من خلال هذه المبادرة تعزز ثقافة المشي وأهميتها في منع الأمراض والتخفيف من سلبياتها بالاضافة الى المحافظة على اللياقة البدنية ليصبح المشي أسلوب حياتنا اليومية.
فيما آوضح نائب المدير العام والمساعد للخدمات العلاجي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم خوقير أن هذه الفعالية تساهم في تعزيز فكرة المجتمع الصحي الراعي الذي يأخذ ويعمل بجميع أسباب وأساليب وأنماط الحياة الصحية السليمة وهذا ماتهدف إليه رؤية المملكة ٢٠٣٠ووزارة الصحة من خلال برامجها ومبادراتها الصحية والتوعوية ومن ضمنها برنامج نموذج الرعاية الصحية الذي اطلق كأولى مبادرات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بالإضافة إلى التجمعات الصحية بالمناطق الآخرى والذي تسعى وزارة الصحة من خلاله لحماية الفرد من الامراض من الولادة إلى نهاية الحياة ورعايته في حالة الإصابة.
وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن أكثر من ٨٥٠ عدد الذين شاركوا من الجنسين من عمر تجاوز ال ٦٠ عام إلى الأطفال دون سن ال٩ سنوات ومن مختلف الفئات العمرية بالفعالية من خلال الموقع الإلكتروني لفريق مشاة مكة المكرمة التطوعي، و ١٨٣ مشترك في موقع الحدث، مما يبين أن نسبة الذين يعانون من مرض السكري من المشاركين لا تتجاوز ٣٦٪ ومع ممارسة المشي وتعميم هذه الثقافة في المجتمع حتما ستقلل النسبة في المجتمع بشكل عام شاكراً الجميع على المشاركة كما شكر اعلاميي واعلامييات مكة المكرمة على الحضور وتغطية الحدث ونقل الرسالة للمجتمع ونشر الوعي الصحي .