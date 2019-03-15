افتتاح معرض إكسس للسيارات الفاخرة بجدة

افتتح صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية معرض اكسس الثاني عشر للسيارات الفاخرة بمشاركة واسعة من وكلاء العلامات الفاخرة من شركات السيارات في حدث كبير تشهده مدينة جده هذا العام برعاية البنك الأهلي ، موبيل ١ ، وملاذ للتامين.
شهد المعرض إطلاق العديد من الطرازات الفاخرة الجديدة أهمها الكشف عن طراز بنتلي كونتيننتال جي تي سي وهي أحدث طراز جديد تطلقه شركة بنتلي قبل احتفالها بمئويتها ، كذلك كشفت بورش عن طرازها الجديد كليا Macan والذي سيكون إطلاقه رسمياً في مدينة هامبورغ بالمانيا الشهر المقبل، اما الصانع الايطالي مازيراتي فقد كشف عن طراز ليفانتي بتعديلاته الجديدة.
وشهد المعرض أيضاً عودة علامة انفينيتي للسوق السعودي عبر وكيل جديد في إشارة الى أهمية هذا السوق بالنسبة لعلامة انفينتي كما شهد المعرض وجودابطال المملكة في سباقات السيارات من خلال منصة خاصة للاتحاد السعودي للسيارات التي عرضت إنجازات الأبطال.