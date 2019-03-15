الرئيسية حوادث الكويت.. “الاستئناف” تلغي حكماً بإعدام سعودي قتل زوجته الكويتية
قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بإلغاء حكم ابتدائي بالإعدام بحق مواطن سعودي أقدم على قتـل زوجته الكويتية في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء الكويتية خلال مارس لعام 2017.
وكان المتهم -وفقاً لما نقلته وسائل إعلام كويتية- قد أحيل إلى المحاكمة بعدما أقدم على قـتل زوجته بـ5 طلقات إثر تشاجرهما داخل منزلهما في تيماء بالجهراء.
وبحسب المصادر فإن المحكمة قد اكتفت بالحكم عليه بالسجن المؤبد، بعدما دفع محاميه بعدم توافر عنصر سبق الإصرار والترصد.