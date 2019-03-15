النيابة العامة توضح عقوبة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص | فيديو

نشرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي بغرض تعريف المواطنين والمقيمين بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٠هـ.
وقالت النيابة العامة في تغريدة لها اليوم الخميس: “أخي المواطن… أخي المقيم… كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٠ هـ.
أخي المواطن… أخي المقيم…
كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٠) وتاريخ ٢١ /٠٧ /١٤٣٠ هـ.#النيابة_العامة pic.twitter.com/vaXZQPtmCL
— النيابة العامة (@bip_ksa) March 14, 2019