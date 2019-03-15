النيابة العامة توضح عقوبة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص | فيديو

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نشرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي بغرض تعريف المواطنين والمقيمين بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٠هـ.

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها اليوم الخميس: “أخي المواطن… أخي المقيم… كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٠ هـ.

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