جامعة حفر الباطن تستقبل الشيخ السديس

استقبل معالي مدير جامعة حفر الباطن أ.د. محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حيث جرى خلال اللقاء الذي تم بحضور قيادات الجامعة، استعراض أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجامعة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد ألقى خلال اللقاء معالي الشيخ عبد الرحمن السديس بحضور الوكلاء وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس كلمة توجيهية عبر فيها عن سعادته بزيارة محافظة حفر الباطن وما رآه من تطور في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، كما بيّن مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي بخدمتها للحرمين الشريفين وكونها موئلاً للعقيدة وتحكيم الكتاب والسنة، ولها الأسبقية والريادة في كل مجال من المجالات، وركّز على مسؤولية أعضاء هيئة التدريس بكونهم أصحاب رسالة في مهمتهم التعليمية، بالحرص على الوسطية التي هي منهج هذه البلاد، وضرورة السعي لتحصين أبنائنا من المناهج والأفكار المنحرفة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل الله ثم بجهود قيادتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان سدده، كما أشار معاليه لدور المرأة السعودية كشريك أساس في المساهمة ببناء وطنها.
هذا وقد عبر معالي مدير الجامعة أ.د. محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني عن سعادته ومنسوبي الجامعة بزيارة معالي الشيخ عبد الرحمن السديس، وما يمثله ذلك من تعاون بين جميع المؤسسات في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن الجامعة تسعى للقيام بدورها المجتمعي والاستفادة من فكر القامات الوطنية باستضافتها في الجامعة والاستفادة مما تحمله من خبرات وتجارب.
وفي ختام اللقاء قدّم معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس درعاً تذكارياً لمعالي مدير جامعة حفر الباطن بهذه المناسبة.