الرئيسية أنحاء الوطن سفارة المملكة: إصابة مواطنَين سعوديين في الهجوم الدموي على مسجدين بنيوزيلاندا
أكدت سفارة المملكة في نيوزلندا أن مواطنين سعوديين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية بالبلاد أثناء صلاة الجمعة اليوم.
وأوضحت أن المصابين موجودين الآن في المستشفى، وأنها كلفت موظفين من السفارة لزيارتهم والاهتمام بهم بحالتهم ومساعدتهم نفسياً.
وأكدت أنها على تواصل مستمر مع السلطات النيوزلاندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتهم.
وأهابت السفارة بكل المواطنين المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، داعية إياهم للتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ 0275922211