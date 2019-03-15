عروس تتلقى رسالة من أمها الميتة في مكان لم تتوقعه

فوجئت عروس بريطانية وهي تستعد لزواجها قريباً، برسالة سرية من والدتها التي توفيت بسبب مرضها بالسرطان، تركتها لها في مكان غريب، وبطريقة غير متوقعة، ما جعل الفتاة تبكي بحرقة.
العروس تدعى إيما، وتبلغ من العمر 38 عاماً، وهي ترتب للزواج خلال الفترة القادمة، تلقت الأسبوع الماضي هدية عرس عبارة عن حذاء للزفاف، لكنها لاحظت أن هناك شيئاً غريباً على نعل الحذاء من الأسفل.
وبعد أن قرأت إيما المكتوب أسفل الحذاء، أجهشت بالبكاء، حيث اكتشفت أن الكتابة على الحذاء ما هي إلا رسالة تهنئة خفية من والدتها الراحلة، والتي أصيبت بمرض السرطان بعد خطبتها بفترة بسيطة.
وأكدت أنها كانت تأمل أن تتمكن والدتها من حضور زفافها من خطيبها “ريتشارد”، لكن الموت عاجلها قبل ذلك، فهي في حاجة إليها لمساعدتها في ترتيبات الزواج، وتجدها صعبة من دون الأم، لذلك تبكي كثيراً.
الحذاء الهدية وصل إلى إيما عبر البريد، وأبلغها رجل البريد أن والدتها رتبت كل شيء، أما الرسالة على حذاء العرس فكانت تهنئة “أردتُ أن تحظي بهدية مني بمناسبة زفافك، وهذا الحذاء هو هديتي لك، آمل أن يكون يوم زفافك رائعاً، مع حبي وقبلاتي.. أمك”.
ونشرت إيما صورة للحذاء على حسابها في فيسبوك، فيما قالت صاحبة محل الأحذية التي رتبت الأمر مع الأم قبل الوفاة: “إنه لمن الرائع أن تشارك في هدية تتعلق بالمشاعر، لقد كان أكثر حذاء عاطفي قمت بتفصيله في حياتي”.