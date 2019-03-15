مشاركة سعودية واسعة في حفل افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019

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شارك رياضيون ومتطوعون من أنحاء المملكة العربية السعودية في حفل الافتتاح الضخم للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ويعد الفريق السعودي الذي يضم خمسين رياضياً الأكبر في تاريخ مشاركة المملكة بهذا الحدث، الأمر الذي يعد إنجازاً ساهم في تحقيقه الدعم الكريم من قبل حرم سمو ولي العهد صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، التي تتابع الفريق المشارك انطلاقاً من حرصها على دعمهم الكامل، وذلك في إطار جهودها الحثيثة، وخاصة في المجالات الخيرية، والرامية نحو تمكين أفراد المجتمع السعودي من ذوي الإعاقات لإظهار كامل إمكاناتهم.

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