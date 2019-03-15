نتائج قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

جرت في مدينة “نيون” السويسرية قبل قليل فعاليات سحب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويعود الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “اليوفا” إلى نظام “القرعة الشاملة”، عن طريق إجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي معاً، ما يعنى إمكانية توقع طرفي المباراة النهائية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
أياكس * يوفنتوس.
ليفربول * بورتو.
توتنهام * مانشستر سيتي.
برشلونة * مانشستر يونايتد.
أما مباريات نصف النهائي فجاءت كالتالي:
المباراة الأولى: الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي سيواجه الفائز من مواجهة أياكس ويوفنتوس.
المباراة الثانية: الفائز من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد سيواجه الفائز من مباراة ليفربول وبورتو.
وسيكون الفائز من نصف النهائي الأول هو مستضيف المباراة النهائية.
وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 9 و10 أبريل المقبل، فيما تجري مباريات الإياب يومي 16 و17 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن تُلعب مباريات ذهاب الدور نصف النهائى يومي 30 أبريل و1 مايو، ومواجهات الإياب يومي 7 و8 مايو، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.