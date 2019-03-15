“واتساب” تحارب الشائعات مع ميزة جديدة

واصلت خدمة “واتس آب” حملتها في مكافحة الأخبار الكاذبة والإشاعات التي بدأتها منذ شهر يناير ، عبر ميزة جديدة تحمل اسم “ابحث عن الصورة” لتمكين المستخدمين من البحث عن الصور التي تصلهم عبر الخدمة عن طريق محرك بحث “جوجل”.