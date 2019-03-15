والد طالب سعودي مصاب في هجوم نيوزيلندا يكشف ملابسات ما حدث معه | فيديو

كشف والد الطالب “أصيل” الذي يدرس في نيوزيلندا، والذي أُصيب في الهجوم على مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش عقب صلاة الجمعة اليوم، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة.
وأوضح والد “أصيل” أنه تلقى اتصالاً من السفارة السعودية يفيد بإصابة ابنه في الهجوم، مبيناً أن ابنه كان يؤدي صلاة الجمعة وعند الهجوم فر ملتجأً إلى أحد المنازل المجاورة حيث أصابه المهاجم بطلقة في ساقه اليمنى.
وأشار خلال مقابلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم، إلى أن السفارة تابعت الموضوع وتواصلت مع المستشفى وأبلغته أن حالة ابنه الصحية مطمئنة، وسيتم إجراء عملية في ساقه اليمنى غداً (السبت).
حديث "أبو أصيل" والد الطالب السعودي الذي أصيب في الإعتداء الإرهابي في نيوزيلاندا#MBCinaWeek pic.twitter.com/t580tcMVW6
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 15, 2019