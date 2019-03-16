“الدعاية السياسية” ضمن الأكثر مبيعًا في معرض الرياض

حقق كتاب (الدعاية السياسية الإعلام المخلص المخادع) لمؤلفه الأستاذ غازي العمري تواجداً ضمن قائمة أكثر مبيعات معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٩.
وبحسب مؤلف الكتاب: فإن توقيت طرح الكتاب الذي جاء في ظل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا وقيادتنا منذ أشهر، جاء ليبين أن هذه الهجمات الدعائية معتادة ومدفوعة الأجر بالمال السياسي القذر.
وأضاف لقد حرصت في هذا الكتاب على تعريف القرّاء بأساليب وتكتيكات الدعاية السياسية ووسائل التحصين منها واستعراض عشرة نماذج دولية لممارسات دعائية سياسية لا تمثل الإعلام الرصين ورسالته النبيلة.