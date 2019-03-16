الدكتور كرهيلا من التأليف إلى سباق الرئاسة في انتخابات جزر القمر

إن الذي يحزن القلب ويدمع العين عدم وقوف المؤسسات الدينية والثقافية العالمية الداعمة للوسطية والاعتدال في ديننا الحنيف للمترشح لرئاسة جزرالقمر الدكتور حامد كرهيلا والذي تخرج من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة واشتغل منصب سفير جزرالقمر لدى دول مجلس التعاون للخليج العربي مقيما بالرياض ١٩٩٨-٢٠٠٦م.
وهو يمثل الإتجاه الصحيح للمفهوم الإسلامي المعتدل خلال نشاطاته في العمل الدبلوماسي ،وهاهو اليوم يخوض معركة الانتخابات الرئاسية لإنقاذ بلده وإخراجه من مستنقع المافيويين الذين أفسدوا البلد بكل الاتجاهات .
ولكن للأسف الشديد لم يجد من يدعمه ماديا سوى البسطاء من أهل العلم والحكمة،
ولقد أسهم كثيرا في إحياء رسالة السلام العالمي حتى تصدر بلقب سفير النوايا الحسنة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة في حفلة رسمية برعاية مملكة النرويج في آواخر العام الماضي .
ولم يتم منحه هذا اللقب إلا بجهود قام بها لخدمة الإنسانية منها من خلال العمل الرسمي كسفير بلده لدى دول مجلس التعاون أثناء حركة الانفصال في جزرالقمر ودعم اتفاقيات فومبوني ١٧ فبراير ٢٠٠١م الداعية إلى تدوال السلطة بين الجزرالثلاثة في كل خمس سنوات.
وهو بعد هذه الجهود التي بذلها لماكان سفيرا لم يرض اليوم بأن يرى الإتفاقيات والعهود تُنتقض من قبل السلطة الحالية للبقاء مدى الحياة ، من هنا قرر الخوض في سباق الرئاسة ليقود بلده إلى بر الأمان .
فمن يسأل عنه يجده مؤرخا وأديباً وسياسيا ، ففي عالم التأليف ألف الكثير من الكتب منها : ( جهود المملكة في دعم التنمية الشاملة في جزرالقمر )
( السلطانة جومبيه فاطمة ١٨٤١-١٨٧٨م . التنافس العماني الفرنسي على جزيرة موهيلي ).ليقدم للقارئ المهتم بالشأن القمري دراسة عن بلده الذي تربطه علاقة دموية مع العالم العربي .
فأين الذين هم يدافعون عن العقيدة الاسلامية التي تدعونا إلى خدمة الإنسانية والسعي لإثبات كرامتها ؟
أما آن الآوان لهم أن يقفوا مع الدكتور كرهيلا لمنع التطرف والإرهاب في جزرالقمر بعد نإن الذي يحزن القلب ويدمع العين عدم وقوف المؤسسات الدينية والثقافية الداعمة للوسطية والاعتدال في ديننا الحنيف للمت. الإسلامي المعتدل خلال نشاطاته في العمل الدبلوماسي ،وهاهو اليوم يخوض معركة الانتخابات الرئاسية لإنقاذ بلده وإخراجه من مستنقع المافيويين الذين أفسدوا البلد بكل الاتجاهات .
فمامن جولة من جولاته الإنتخابية من جزيرة القمر الكبرى إلى موهيلي ثم إلى أنجوان إلاويشكل رقما كبيرا في دعم الناس له والوقوف معه لوضوح برنامجه الإنتخابي.
الدكتور حامد كرهيلا يحتاج دعما إعلاميا وسياسيا على المستوى العربي والرسمي والشعبي ودعم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبصورة جدية ومكثفة ليصل الى قصر بيت السلام ٢٤من مارس ٢٠١٩م.