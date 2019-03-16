النصر يسحق الوحدة بسوبر هاتريك لحمدالله

أنحاء – سالم باجوبح
ضمن مباريات الجولة ال24 حقق النصر فيهـا انتصارا مهـما على مضيفه الوحدة برباعية نظيفة واصل فيهـا مطاردته للمتصدر وأبدع فيهـا نجم الفريق وهـدافه عبدالرزاق حمد الله بتسجيل سوبر هـاتريك .
بدء اللقاء بأداء هجومي نصراوي وتحفظ وحداوي على مرماهم الذي لم يدم طويلا بعد تحصل النصر على ضربة جزاء بعد إعاقة الحارس للمهاجم حمدالله لم تحضر فيها صافرة الحكم الا بعد العودة للفار وتقدم لها نجم اللقاء معلنا تقدم النصر بالهدف الاول بالدقيقة 8، بعدهـا بدقائق اضاع نفس اللاعب كورة انفرادية بحارس المرمى لم يتعامل معه بالشكل المطلوب وسط توهـان من لاعبي الوحدة وسيطرة نصراوية انتهى بهـا شوط اللقاء الأول .
بالشوط الثاني حاول لاعبو الوحده المبادرة بالهجوم مع دخول نجم الفريق اوتيرو ولكن دون خطورة تذكر حتى الدقيقة 58 وبعد تمريرة طويلة من الغنام لحمدالله وضعها من فوق الحارس كهدف ثاني للنصر، بعدهـا بدقيقتين راوغ حمدالله دفاعات الوحدة ووضع الكورة من بين اقدام حارس الوحدة كهدف ثالث بالدقيقة 60 .
وانخفض بعدهـا رتم المباراة بعد استسلام وحداوي للنتيجة ومع لحظات اللقاء الأخيرة مرر النيجيري موسى كرة بينيه للسوبر حمدالله الذي لم يتوانى بإرسالها لشباك الوحدة هدفا رابعا بالدقيقة 87 يتصدر بهـذا الهدف قائمة هدافي الدوري بـ( 21 ) هدف وينتهي اللقاء بهـذي النتيجة ليرتفع رصيد النصر للنقطة 55 بالمركز الثاني بينما ظل الوحدة على رصيده بـ 36 نقطة بالمركز السادس.