بحضور وكيل الوزارة للخدمات العلاجية.. صحة جدة تطلق حملة “امش 30”

أطلقت صحة جدة ظهر اليوم الجمعة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة حملة أمش 30 بممشى الواجهة البحرية بجدة، بحضور وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى وعدد من القيادات الصحية بجدة والأمانة.
و يأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع فعاليات المشي و إطلاقها بكل مناطق و محافظات المملكة في ذات الوقت لمواكبة الفعالية المنطلقة في العاصمة الرياض بحضور كريم من معالي وزير الصحة توفيق الربيعة الذي سيدشن الفعالية و المشي مع الجمهور ، و تهدف إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي في الوقاية من الأمراض و تحسين الصحة من خلال دعوة سكان مدينة جدة للنزول إلى المماشي و ممارسة رياضة المشي و تحفيزهم على اكتساب السلوكيات السليمة و أنماط الحياة الصحية ، كما تهدف الحملة إلى رفع نسبة ممارسي رياضة المشي في المملكة و التي تُعد ضمن أهداف رؤية ٢٠٣٠ في المجال الصحي .
ويشارك في الحملة فرق صحية من صحة جدة و كذلك الأمانة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ٣٠ جهة رسمية في هذه الفعالية، حيث يشارك أطباء ، و مثقفون صحيون ، و أخصائيي تغذية ، و أخصائيي رياضيين، و علاج طبيعي ، و ممرضين ، و فرق طوارىء، وأخصائيي نفسية واجتماعية، و أخصائي سعادة ، و أيضاً المعلمين و الطلاب و غيرهم .
وقد شارك في الحملة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة والمراكز الصحية التابعة له تحت شعار “خطوتك صحة” بعدد من أخصائين الصحة العامة والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي والتمريض حيث اشتمل الركن الخاص بالمجمع على عدد من الاستشارات والفعاليات الصحية والرياضية والتثقيفية.
كما شارك مستشفى الولادة بالفعالية وتم زيارة الركن من قبل وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الاعمى.
وأشارت رئيسة قسم التوعية الصحية بمستشفى الولادة بجدة الأستاذة منال المرزوق لأهمية رياضة المشي لجميع فئات المجتمع والتركيز على فئه مرضى السكري وكان شعار الركن ( زيد خطواتك لتنعم بصحتك ) وصاحب الركن مارثون اطفال وركن رياضي ومسابقات ترفيهية وتوزيع جوائز على المتسابقين اضافة الى توزيع وجبات صحية خفيفة على المشاركين والزوار وقد لاقت هذه المشاركة استحسان جميع الزوار الذين أشادوا بالجهود المبذولة والتنظيم الرائع.
وشارك أيضا في الحملة العديد من الجهات الإعلامية والفرق التطوعية وكان لصحيفة الانباء العربية وفريق قوميديا التطوعي شرف المشاركة ممثلة في نائب رئيس التحرير والرئيس التنفيذي سلطان بن سعيد الحارثي ورئيس العلاقات الدولية ياسر بن عبدالله الشريف وكان لهم الكلمة التالية:
شكرًا لجميع من شاركنا في حملة #امش30 جهود كبيرة من فريق عمل عظيم بقيادة الدكتورة اميرة بادخن المشي مفيد للصغير والكبير الرجل والمرأة ويوصف علاجاً لكثير من الأمراض ومفيد للصحة العامة كان الحضور والتفاعل مشرّف من المشاركين ونتمنى استمرار هذه الحملة وان تكون بداية لتوعية اجتماعية بأهمية ممارسة رياضة المشي.
صاحب الحملة عدد من الفعاليات الرياضية والصحية والتثقيفية والاجتماعية، وتشمل استشارات صحية ونفسية ورياضية تحت إشراف فرق طبية من مرشديين ومدربين رياضيين وأخصائيي تغذية، إلى مسابقات ترفيهية وهدايا.
الدكتورة أميرة بادخن مدير إدارة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي ومدير ادارة التمكين المجتمعي قدمت شكرها لكل من شارك في فعالية المشي ونوهت بالحماس والتفاعل الكبير من قبل جميع المشاركين.
من جهة أخرى دشنت الحملة في كلاً من محافظة رابغ في ممشى المارينا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والليث في ممشى الواجهة البحرية، وأضم في الممشى الواقع بجوار جامع العزيزية، وشهدت فعاليات مصاحبة للمشاركين و الحضور.