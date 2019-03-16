بعد ساعتين من وفاته.. طفل صيني يخالف توقعات الأطباء ويعود للحياة

فاجأ طفل صيني (5 سنوات) فريقاً طبياً بعودته إلى الحياة مجدداً؛ عقب توقف قلبه لمدة ساعتين بعدما جرى إنقاذه من الغرق في بركة ماء بمنطقة ريفية.
وتشير التفاصيل إلى أن الطفل “لين لين” خالف توقعات الأطباء بوفاته وعاد قلبه للنبض واستجاب لعمليات إنعاش القلب الرئوي.
وتعرّض الطفل الصيني إلى الغرق ببركة مياه في قرية شيجو بجنوب غرب الصين قبل أن يكتشف أحد الأشخاص مصادفة الأمر وينقله إلى المستشفى ولا توجد عليه أي علامات حيوية.
وساهمت توسلات جد الطفل على استمرار الممرضات والأطباء في محاولات إنقاذ الطفل بعمليات الإنعاش في عودته للحياة مجدداً بعد فقدان الأمل في ذلك.