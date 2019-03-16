فيديو | لحظة القبض على أحد مرتكبي مذبحة نيوزيلندا الإرهابية.. ومعلومات عنه

كشف مقطع فيديو لحظة اعتقال رجال الشرطة في نيوزيلندا أحد منفذي “مجزرة المسجدين”، والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات، وذلك بعد هروبه.
وأظهر المقطع قيام رجلي شرطة بمحاصرة أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم الإرهابي وهو داخل سيارته، بعد أن أوقفا سيارته بصدمها من الجانب الأيمن، ودفعاه حتى علق على الرصيف، ثم اقتربا من سيارة المشتبه به من جهة السائق، وهما يشهران سلاحيهما، وتمكنا من إخراجه بالقوة، وقاما بتقييده.
وكانت السلطات النيوزيلندية قد اعتقلت أيضاً رجلين وامرأة على خلفية الهجوم على المسجدين، بعد أن بث أحدهم عملية القتل في مسجد النور، بواسطة كاميرا عبر “فيسبوك”، وتبين أن الحساب يعود لشخص يدعى برينتوت تارانت.
وهذا الرجل أسترالي لأبوين بريطانيين، عمره 28 عاماً، وكان قد نشر بياناً مثيراً حول معتقداته ونواياه وأنه من المعادين للمهاجرين، وكتب في تويتر عن غضبه من “الغزاة المسلمين”، ويبدو أنه يؤمن بتفوق العرق الأبيض، ومن المعجبين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واحتوت صفحته على تويتر، وفقاً لوسائل إعلام، على صور لمخازن ذخيرة، نقش عليها أسماء بطريقة مبعثرة، بما في ذلك أسماء اثنين من القتلة الذين استهدفوا المهاجرين والمسلمين سابقاً، ونشر تغريدات ضد المسلمين ومعدل الولادات بينهم، وأحاديث عن “إبادة جماعية للبيض” وكذلك عن عدد من الهجمات الإرهابية.