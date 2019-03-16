مدير صحة الطائف يطلق أكبر حملة مشي بمنتزه الردف

أطلق مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس يرافقه عدد من المساعدين ومدراء المستشفيات عصر اليوم الجمعة الموافق 15 مارس فعالية المشي تزامنا مع حمله تطلقها وزارة الصحة في مختلف المناطق تحت شعار #امش30 .
وتستهدف جميع فئات المجتمع لرفع الوعي الصحي وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المشاركين حول أهمية المشي وتأثير الإيجابي على الصحة.
وتتضمن الفعالية أركان توعوية ونقاط صحية للكشف عن (السكري، الضغط، محيط الخصر، الطول، الوزن، كتلة الجسم) تحت اشراف كوادر طبية مؤهلة من أطباء واخصائيين تغذية وتمارين رياضية.
جديرٌ بالذكر أن الحملة شارك بها أكثر من الفين مشارك من الرجال والنساء والأطفال وتحت اشراف وتنظيم من إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بالطائف وبالتعاون مع مشاه الطائف رجال ونساء وبمشاركة إدارة الطواري، التغذية، الأمن والسلامة بصحة الطائف وكلاً من مستشفى، الملك فيصل، الصحة النفسية، قيا، الخرمه، ظلم، أم الدوم، ميسان.
وقطع المشاركين مسافة 3 كيلو وزعت خلالها ارقام سحوبات على 60 جائزه رياضية مقدمه من هيئة الرياضة.