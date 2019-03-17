الرئيسية رياضة الأهلي والهلال لقاء المتعة والإثارة في كلاسيكو “من يتغلّب على الظروف”
أنحاء – عادل رشيد
يستضيف مساء يوم الاحد عربياً نادي الهلال السعودي شقيقه الاهلي السعودي على ارضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ذهاب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال مساء يوم الأحد في تمام الساعة ٦:٤٥ .
يدخل الهلال اللقاء وهو متصدّر الدوري السعودي وبأفضلية دفاعية عن منافسة الأهلي حيث يملك هجوم الهلال في مشواره العربي قبيل نصف النهائي ١١ هدف ولم يستقبل شباكة اي هدف في ٦ لقاءات ويعتبر اللاعب جوميز هدّاف الفريق وهو الذي تحوم حول امكانية مشاركته في لقاء الذهاب ويعاني الهلال من غياب عدد من اللاعبين أبرزهم البرازيلي كارلوس ادواردو وعبدالله عطيف وسلمان الفرج للإصابة .
وفي المقابل الفريق الأهلاوي وهو الضيف القادم من خسارة آسيوية يريد تحقيق انتصار ثمين وإرضاء عشاقه بتحقيق البطولة ، الأهلي صاحب المركز الخامس في الدوري السعودي احرز في البطولة العربية ١١ هدف واستقبل ٤ أهداف في ٦ لقاءات خاضها ويعتبر اللاعب الشاب عبدالرحمن غريب هدّاف الفريق ويعاني الفريق الأهلاوي بعدد من الغيابات حيث يغيب اللاعب سعيد الموّلد بسبب تراكم البطاقات الصفراء بينما يغيب النجم الشاب يوسف الحربي وعبدالفتاح عسيري للإصابة .
كما شهدت مواجهات الفريقان المباشرة في ذات البطولة تفوّق هلالي على شقيقة الاهلي حيث تواجهه الفريقين في ٤ لقاءات انتصر الهلال مرتين وحظر التعادل في لقاءين فيما أحرز هجوم الفريق الهلالي ٩ أهداف وسجل هجوم الاهلي ٤ أهداف.