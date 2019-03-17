توقعات طقس الأحد: أمطار رعدية على الرياض والشرقية والحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد حالة الطقس ليوم الأحد سماء غائمة جزئيا في مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية مع فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.
وأوضحت أنه يلي ذلك وجود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية تُصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم ونجران.
وأشارت الهيئة في توقعاتها إلى احتمال هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف، مبينة أن أعلى درجة حرارة ستشهدها المملكة ستكون في شرورة، بـ 34 درجة مئوية، وستسجل أدنى درجة لها في تبوك بـ 5 درجات مئوية.