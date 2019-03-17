عادل خميس يوقع “حدث في مثل هذا القلب” في معرض الرياض للكتاب

وقّع الشاعر والناقد الدكتور عادل خميس الزهراني مجموعته الشعرية الجديدة (حدث في مثل هذا القلب) بمعرض الرياض الدولي للكتاب، وسط حضور كبير من المثقفين والأكاديميين والكتاب كان على رأسهم الأستاذ عبدالله الكناني المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام.
وتضم المجموعة قصائد كتبها الزهراني خلال العقد الماضي، معظمها كُتبتْ في بريطانيا، يقول الزهراني “قضيتُ في بريطانيا قرابة ثمانية أعوام ثرية.. وأبياتُ (كؤوس الرضا) التي أفتتحُ بها الديوان، كانت أولَ ما كتبتُه من شعر في بريطانيا.
ويضيف الزهراني: “لطالما كان الشعر –بالنسبة لي- فوضى المكانِ المتبجّحِ بالتنظيم… كما كان لي التنظيمَ المستلَّ من رتابة الفوضى.. هذا كل ما أستطيع قوله عن تجربتي مع النص، عدا ذلك فإن “كل عمل أدبي يبتكر شكله”، كما يرى إميل بنفنسنت.. وكما أرى أنا أيضاً. “
يذكر أن الزهراني يشارك أيضاً في أمسية شعرية بمعرض الرياض للكتاب الخميس المقبل، كما أن هذه هي المجموعة الشعرية الثانية، بالإضافة إلى كتابه نقديين آخرين، وعدد من الأبحاث والمقالات العلمية والثقافية.