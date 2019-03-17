فيديو | “المغامسي”: لهذا السبب قال النبي “لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام”

حذّر إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، من سوء الفهم للحديث النبوي “لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام”، وعدم إسقاطه إسقاطاً سياسياً على بعض القضايا.
وقال المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج “الأبواب المغلقة”، على قناة “mbc1″، إن الحديث الشريف “لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام” هو حديث صحيح، لكنه لا بدّ من فهم المقصود بالحديث الشريف؛ حتى لا ينسب للنبي محمد ما لم يرد أن يقوله، لافتاً إلى أن هناك ما يُسمى بالسياسة الشرعية وهي اختلاف الموازين وتباين الأحوال من زمن إلى آخر.
وأضاف أن المدينة في بداية الإسلام كان اليهود والوثنيون ظاهرين فيها لذلك أراد النبي محمد أن يرفع الذلة التي كان فيها الناس وأن يشعروا أنهم أعزة بالإسلام، فإذا رأى اليهود تلك العزة ربما يدفعهم ذلك لأن يلتحقوا بالدين الإسلامي، ومن ثم فإنه يجب فهم الحديث بشكل صحيح حتى لا ينسب للإسلام أنه يعادي ويحارب وينشر البغضاء.
كيف يقرأ الشيخ المغامسي حديث (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام)؟#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/6mISex61OD
— MBC1 (@mbc1) March 16, 2019