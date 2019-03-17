فيديو | برج “إيفل” يطفئ أنواره حداداً على ضحايا المسجدين في نيوزيلندا

توشح برج “إيفل” في العاصمة الفرنسية باريس باللون الأسود عندما أطفأ أنواره مساء أمس الجمعة حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا.
ونشر الحساب الرسمي لبرج إيفل عبر “تويتر” تغريدة مصحوبة بصورة للبرج كُتب فيها: “لتكريم ضحايا مجزرة كرايست تشرش في نيوزيلندا، سوف أطفئ أنواري الليلة”، فيما تم تداول مقطع فيديو مصور لبرج إيفل وقد أطفئت أنواره حدادا على الضحايا.
وكانت السلطات النيوزيلندية وجّهت تهمة القتل للمواطن الأسترالي برينتون تارانت، المشتبه به الرئيسي في الهجوم الإرهابي على المسجدين، الذي أسفر عن مقتل 50 مصلياً وإصابة عشرات آخرين.