فيديو | رئيسة وزراء نيوزيلندا مرتدية غطاء رأس: أشعر بالأسى والظلم والغضب

ارتدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا ارديرن، رداء أسود وغطاء رأس، كنوع من التضامن مع أسر ضحايا مذبحة المسجدين البالغ عددهم 50 ضحية، وذلك خلال لقاء مع ممثلين عن الجالية الإسلامية وعائلات وأقارب عدد من ضحايا.
وأوضحت “ارديرن” أنها تشعر بالأسى وبالظلم وبالغضب، وأنها والجميع يشاركون عائلات الضحايا مصابهم، ويعلمون أنهم يريدون عودة أحبائهم لهم، مؤكدة على أن إجراءات الدفن وما شابه سيتم الإسراع بها.
وأضافت، بحضور رؤساء جميع الأحزاب في نيوزيلندا، أن سلامتهم شيء تريد التأكيد عليه، وأن يكون لهم أماكن آمنة للعبادة وأن يشعروا بالأمان خلال عبادتهم.