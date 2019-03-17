فيديو | شرطية نيوزيلاندية تحاول السيطرة على دموعها.. وتبدأ خطابها بتحية الإسلام والصلاة على النبي

لم تتمالك مسؤولة في شرطة نيوزيلاندا نفسها وبدا عليها التأثر خلال إلقائها خطاباً على جمع من المسلمين ببلادها بشأن الحادث الإرهابي، الذي راح ضحيته نحو 50 شخصاً داخل مسجدين بمدينة كريست تشيرش.
وظهرت الشرطية النيوزيلاندية نائلة حسن وهي تحاول السيطرة على دموعها، مشددةً في خطابها على أنها كمسلمة فخورة بإسلامها، وكشرطية صدمت من الحادث الرهيب.
وامتزج خطاب الشرطية النيوزيلاندية بكلمات عربية؛ حيث بدأته بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة والسلام على النبي، صلى الله عليه وسلم”، مؤكدةً أن الشرطة لا تدخر جهداً يمكن القيام به، وتفعل كل شيء من أجل الضحايا.
وشددت على أن رجال الشرطة يعملون مع قادة المجتمع المسلم، إلى جانب وجود مجموعة من القيادات الدينية في مدينة كريست تشيرش.