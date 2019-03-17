فيديو | لاعب سنغالي أصم يذرف الدمع لحظة عودة السمع إليه مجدداً‎ في الأولمبياد الخاص بأبوظبي

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استطاع الأطباء في دولة الإمارات إعادة السمع للاعب سنغالي أصم من المشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية المقام في أبوظبي هذا العام.

ووضع الأطباء سماعات صناعية على أذني اللاعب، الذي انهار بالبكاء لحظة سماعه الأصوات من حوله مجددا.

يُذكر أن الإمارات تستضيف منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية “أبوظبي 2019” في 9 مواقع في أبوظبي ودبي، وبمشاركة نحو 7500 رياضي، و3 آلاف مدرب، ونحو 1500 حكم، فيما من المتوقع أن يشهد الحدث حضور نحو 500 ألف مشجع.

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