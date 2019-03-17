فيديو | مع اقتراب عيد رأس السنة الإيراني.. ثوار الأحواز يضرمون النار في العلم الإيراني

أضرم ثوار أحوازيون النار في العلم الإيراني في يوم السبت الموافق 16/03/2019م تعبيراً عن رفضهم لظاهرة “عيد نوروز” في الأحواز المحتلة وذلك ضمن حملة جماهيرية بعنوان ” نوروز لا يمثلني “. وأفادت مصادر أحوازية للمكتب الإعلامي التابع للاتحاد الدولي للإعلاميين العرب “إن النشطاء في الأحواز المحتلة وخارجها دشنوا من خلال هاشتاق حملة #نوروزلايمثلني.
ووثق الثوار حملتهم بتصويرها عبر مقطع فيديو حصل عليه المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي للإعلاميين العرب وهم يضرمون النار في العلم الإيراني، معبرين بالوقت ذاته عن رفضهم التام لوجود المستوطنين وقوات الاحتلال الفارسي في جميع ارجاء الأراضي المحتلة.
الجدير بالذكر ان الأحوازيون يطلقون هذه الحملة كل عام ضمن سلسلة من أنشطة وفعاليات هدفها رفع وعي الشباب الأحوازي ومواجهة سياسات طمس الهوية العربية الذي يطبقها الاحتلال الفارسي إيران في الأحواز المحتلة.