أعلنت شركة “أكوا باور” الرائدة عالمياً في تطوير وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، عن اكتمال استحواذها على بعض أسهم وسندات المديونية والقروض المملوكة لشركة “ماروبيني” في شركة “رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة” (راوك)، وكذلك استحواذها على بعض الأسهم المملوكة لشركة “ماروبيني” في شركة التشغيل والصيانة المعروفة بـ “شركة رابغ للطاقة” التابعة لشركة “راوك”.
وتقوم شركة “رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة” بإمداد الكهرباء والمياه والبخار لشركة “رابغ للتكرير والبتروكيماويات” (بترو رابغ)، وهي مشروع تضامني مشترك تم تأسيسه عام 2005 بين “سوميتومو كيميكال اليابانية” و “أرامكو السعودية” التي تمتلك وتشغل وتدير مجمع رابغ للبتروكيماويات. ويضم المجمع عمليات تكرير النفط والبتروكيماويات المتكاملة التي تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المكررة في رابغ في المملكة العربية السعودية.
تمتلك وتشغل شركة “راوك” منشأة لتوليد الطاقة الحرارية وتحلية المياه بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 840 ميجاواط و 6,110 طن/ساعة من البخار و 12000 طن/ساعة من المياه، وتقع المنشأة داخل مجمع رابغ على بعد 160 كم شمال جدة. تقوم المنشأة بإمداد مرافق الكهرباء والبخار والماء لشركة “بترو رابغ” بموجب اتفاقية طويلة الأمد. وتضم محطة “راوك” مرحلتين تم تشغيلهما في عاميّ 2008 و 2016 على التوالي، تعملان كوحدة متكاملة ومتزامنة مع شبكة الكهرباء التابعة لـ “الشركة السعودية للكهرباء”، موفرةً إمدادات موثوقة ومستمرة لشركة “بترو رابغ”.
شركة “رابغ للطاقة” هي الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة “راوك” وفقاً لاتفاقية التشغيل والصيانة طويلة الأمد التي وقعتها مع شركة “راوك”.
وتمت عملية شراء الأسهم وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركة “ماروبيني” وشركة “أكوا باور” عام 2014م التي تعطي الحق المسبق لشركة “أكوا باور” بموجبها شراء الأسهم في غضون فترة معينة بعد تشغيل المرحلة الثانية من محطة “راوك”. وبناءً على ذلك، مارست شركة “أكوا باور” حق الشراء واتخذت هذه الخطوة في شهر مايو 2018م وتمت عملية الاستحواذ الفعلي للأسهم بتاريخ 13 مارس 2019م بعد الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة وإتمام العمليات القانونية الأخرى.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”: “إن شراء الأسهم الإضافية في شركتيّ “رابغ” و”رابغ للطاقة” وزيادة حصتنا الحالية يؤكد على ثقتنا في مجمع المرافق هذا ورغبتنا في تعزيز الشراكة مع عميلنا الرئيسي بترو رابغ”.
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة “أكوا باور”: “نخطط من خلال الاستحواذ على أسهم شركة “ماروبيني” في شركتيّ “راوك” و”رابغ للطاقة” لتحقيق المزيد من النجاحات كالتي حققناها مؤخراً في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه وتعزيز خدماتنا في المملكة وبقية دول العالم، بالإضافة إلى ترسيخ موقعنا كمزود رائد لخدمات الطاقة والمياه، للعملاء من ذوي الكفاءة العالية والصيت الكبير في قطاع الطاقة كشركة بترو رابغ”.