الانتر يوقف انتصارات الميلان و يقفز ثالثاً

أنحاء – محمد سندي
خطف انتر ميلان المركز الثالث بالدوري الإيطالي بعد تفوقه على غريمه التقليدي ومضيفه ميلان في ديربي الغضب بنتيجه 3-2 في الجولة 28 من الدوري الايطالي في يوم الاحد.
حيث افتتح الانتر شريط اهداف اللقاء في الدقيقه الثالثة من مجريات الشوط الاول عن طريق ماتياس فيتشينو لتستمر سيطرة الانتر على اغلب مجريات الشوط الاول لينتهي الشوط بهذه النتيجة.
كما أضاف ستيفن دي فري الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 51، وبضربة رأسية قوية سجل تيموي باكايوكو الهدف الأول لميلان في الدقيقة 57 ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 67 من ركلة جزاء ثم عاد ميلان وقلص الفارق بهدف ثان سجله ماتيو موساشيو بتسديدة قوية ومن مسافة قريبة من المرمى بعد دربكة في الدقيقة 70.
وتلقى أندريا كونتي لاعب ميلان بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ عنيف ضد لاوتارو لكن الحكم تراجع بعد اللجوء إلى تقنية الڤار وقرر الاكتفاء بإشهار البطاقة الصفراء للاعب بدلاً عن البطاقة الحمراء.
وأوقف الإنتر سلسلة انتصارات ميلان في الخمس مباريات المتتالية وقفز إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان الذي تراجع خطوة واحدة في الترتيب وأصبح رابع الدوري.
ويتصدر يوفنتوس، الذي خسر لأول مرة هذا الموسم في الدوري وتعثر 2 – صفر أمام جنوى، المسابقة برصيد 75 نقطة من 28 مباراة وبفارق 15 نقطة عن نابولي الذي فاز 4 – 2 على أودينيزي.