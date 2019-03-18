صحة جدة تطلق مشروع كرت أحمر للضنك 2019

بحضور وكيل وزارة الصحة للصحة العامة و الوكيل المساعد للشؤون البلدية و وكيل أمين جدة للخدمات ، و برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة ، دشنت صحة جدة مساء أمس المشروع التثقيفي الصحي لحمى الضنك بمحافظة جدة تحت مسمى ( مشروع كرت أحملر للضنك 2019 ) ، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستمر حتى نهاية العام الجاري.
وتأتي جهود مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك في إطار الخطة الشاملة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة لتعزيز الجانب الوقائي على توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد و دعمه المتواصل لبرامج التوعية و التثقيف الصحي التي تقوم بها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة لأفراد المجتمع ، حيث تستهدف الحملة عشرة أحياء بالمحافظة نظراً لما تمثله من كثافة سكانية و كبر مساحتها جغرافياً ، بالإضافة إلى تكثيف التوعية في عدد من المدارس و المساجد و المجمعات التجارية.
وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي أن المشروع يهدف إلى رفع نسبة المعرفة الصحية لدى سكان محافظة جدة بمرض حمى الضنك ، و تعريف المجتمع بالممارسات الوقائية اللازمة للحد من بؤر توالد البعوض الناقل للمرض ، بالإضافة إلى حصر البؤر المرصودة و معالجتها ، مؤكداً نجاح المرحلة الأولى من المشروع من خلال قيام الفرق الصحية الميدانية بزيارة المنازل في الفترة المسائية من بعد صلاة العصر ، و كذلك تنفيذ عدد من المحاضرات التثقيفية في المدارس و الجامعات مع تنظيم الفعاليات في عدد من المراكز التجارية و أماكن التجمعات السكانية و العمالية بالإضافة إلى التركيز على التوعية عن حمى الضنك في خطب الجمعة بالمساجد.
وأشاد الدكتور الصحفي بتعاون الجهات المعنية المشاركة في الحملة و التي أسهمت بشكل كبير في إنجاح هذه الحملات و تسهيل مهام الفرق الصحية المشاركة في هذه البرامج.
من جانبه قَدم وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار شكره و تقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة ، معَبراً عن سعادته بالدور الكبير الذي تقوم به الفرق الميدانية في التوعية بالمنازل و المتمثل في الكشف على أماكن تجمعات المياه في المنازل و الأفنية المحيطة بها و تعريف الأهالي و السكان بكيفية تجفيف منابع المياه المتسربة أو المجمعة في دورات المياه و المسابح و المياه المتسربة من أجهزة التكييف و مواقع البناء.
وقد شهد التدشين تقديم عرض مرئي عن المرض و كيفية توالده في البؤر ، كما تم تقديم عرض عن الفرق المشاركة خلال الفترة السابقة و ما يقومون به من جهود جبارة لتوعية المجتمع ، و كذلك عرض انفوجرافيك عن الإحصائيات خلال المرحلة الأولى ، بعدها قام وكيل وزارة الصحة للصحة العامة و الوكيل المساعد للشؤون البلدية و وكيل أمين جدة للخدمات ، و مساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للصحة العامة بجولة ميدانية على الأحياء و للإطلاع على عمل الفرق الميدانية المشاركة.