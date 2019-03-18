فوجي فيلم تفتتح معرضها الفوتوغرافي الأول بالشراكة مع ثقافة وفنون جدة

افتتحت شركة فوجي فيلم معرضها الفوتوغرافي الأول ، بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مساء يوم الأحد 2019/3/17 م ، على شرف سعادة البروفيسور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة ، وبحضور مدير ثقافة وفنون جدة الأستاذ محمد آل صبيح ، ومدير قسم التصوير بشركة فوجي فيلم الأستاذ ياسر حميد ،
ونخبة من رواد التصوير الفوتوغرافي يتقدمهم الفنان العالمي عيسى عنقاوي ، والفنان المخضرم سعود محجوب ، والفنان القدير خالد خضر ، وعدد من هواة التصوير والمهتمين والإعلاميين .
هذا وشهد المعرض الذي أقيم بجاليري الجمعية ، إقبالًا كبيرًا من الزوار ومحبي التصوير .
ويعتبر المعرض الأول من نوعه ، بمشاركة (45) فنان من جنسيات مختلفة ، وعدد (94) عمل فوتوغرافي متنوع ، يقدم صور لمختلف المعالم الحضارية والتاريخية حول العالم .
وعبر عدد من الفنانين الفوتوغرافيين عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض ، حيث قال الفنان “سهيل كلكتاوي” : أثناء زيارتي لليابان حضرت أول معرض تصوير فوتوغرافي لشركة فوجي فيلم وأبهرني المعرض من خلال ما شاهدت من أعمال متنوعة في غاية الجمال والروعة ، وتمنيت أن أرى معرض مماثل داخل المملكة العربية السعودية ، والحمدلله تحقق اليوم الحلم وسعادتي كبيرة بمشاركة لوحاتي الثلاث ، والتي تعبر عن مدينة جدة التاريخية ، وتاريخ الإسلام بجمهورية الهند ، والحياة الليلية في مدينة نيويورك ، واتقدم بالشكر الحزيل إلى جمعية الثفافة والفنون بجدة لإتاحة الفرصة لنا من خلال تفعيل الشراكة النوعية مع شركة فوجي فيلم ، وتقديم أعمالنا الفنية للجمهور .
وقال الفنان عبدالله عياش : سعيد بمشاركتي في معرض فوجي فيلم الفوتوغرافي الأول ، والذي اقيم بجاليري جمعية الثقافة والفنون بجدة ، ومشاركتي عبارة عن عمل لمدينة جدة التاريخية ، واستخدمت فيها أكثر من جانب فني ، أظهرت فيها حياة الشارع ، والعمل بشكل عام يتحدث عن المنطقة التاريخية بجدة وجمالها وحياة الناس فيها .
وأوضح المشرف العام على المعرض الفنان عمر النهدي أن المعرض يأتي تفعيلا للشراكة بين فوجي فيلم وجمعية الثقافة والفنون بجدة والتي
تهدف إلى تعزيز التعاون الذي يخدم المجتمع الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية وإثراء الجانب المعرفي للأجيال القادمة ، ويواكب تحقيق رؤية المملكة 2030 .