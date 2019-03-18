ترأس رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي اليوم (الاثنين) اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الـ 99 ، والذي عقد باستضافة الغرفة التجارية والصناعية بعرعر، بقاعة الشيخ فرحان مبارك القحطاني (يرحمه الله)، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالمملكة فيما رأس نائبه الأستاذ منير بن سعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الغرف السعودية الـ 93 ..
هذا وناقش اجتماع مجلس ادارة المجلس الـ99 جملة من القضايا التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مستهل كلمته أشاد الدكتور سامي العبيدي بفكرة المنتديات الاستثمارية التي تقودها الغرف التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة وأثرها الايجابي في دعم التنمية المناطقية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية لكل منطقة بما يدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030 ، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار بقيادة معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وما أحدثته من حراك مؤسسي واقتصادي كبير في المجلس والغرف التجارية والصناعية بالمملكة.
وأضاف بأن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات الرامية لإحداث نقلة نوعية في أداء الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام خلال المرحلة القادمة ، والتي من أبرزها الاطلاع على تقرير عن متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة (98) ، والحساب الختامي لعام 2018م ، بالاضافة لاجراء تعديلات على هياكل ولوائح العمل بالمجلس بما يساعد على النهوض بدوره في خدمة قطاع الأعمال ومواكبة تطلعات رؤية 2030.
ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية بأهمية هذه الاجتماعات ومخرجاتها التي تصب في تعزيز دور قطاع الأعمال كشريك استراتيجي للقطاع العام في ظل هذه المرحلة المهمة وما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق لتحقيق رؤية المملكة تنفيذاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، لافتاً لتزامن الاجتماع مع تنظيم غرفة عرعر المنتدى الاقتصادي الأول بمنطقة الحدود الشمالية والذي يعد اضافة قوية لجهود تعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة مشيداً بمخرجات ونتائج المنتدى.
من جانبه ثمن نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ منير بن سعد استضافة غرفة عرعر لاجتماع مجلس الادارة ولفت لفلسفة المجلس في عقد هذه الاجتماعات بالتناوب بمقار الغرف التجارية والصناعية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة لتعميق الصلات بين مجتمع الأعمال و تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المناطقية، مشيداً بجهود غرفة عرعر في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة وخدمة المستثمرين والمنتسبين للغرفة، في ظل ما تشهده المنطقة من نهضة اقتصادية كبيرة ، داعياً أصحاب الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها.
بدوره أعرب رئيس الغرفة التجارية و الصناعية بعرعر المهندس منيع بن صالح الخليوي عن ترحيبه برئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية وأمين عام المجلس في عرعر، مشيدًا بالموضوعات والمخرجات التي توصل إليها الاجتماع والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن اختيار غرفة عرعر لاستضافة هذه النخبة من قادة العمل الاقتصادي يشكل منعطفا مهما للغرفة وحافزا كبيرا لزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة خاصة وانه تزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الأول بمنطقة الحدود الشمالية ، داعياً أصحاب الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة.
فيما أعرب أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري عن شكره للغرفة التجارية الصناعية بعرعر ممثلة برئيس الغرفة المهندس منيع الخليوي وفريق عمل الأمانة العامة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد الجيد لهذا الاجتماع والذي كان له أبلغ الأثر في نفوس السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية متمنياً لغرفة عرعر كل التقدم والازدهار ، مشيداً بتنظيم الغرفة للمنتدى الأقتصادي الأول بمنطقة الحدود الشمالية والذي خرج بصورة مشرفة تعكس قدرات وامكانيات المنطقة الاقتصادية والاستثمارية.