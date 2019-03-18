مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة يفتتح معرض الوقاية من المخدرات

افتتح سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي معرض الوقاية من المخدرات الذي اقامتة الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، وذلك بحضور مدير مدني العاصمة المقدسة العميد عبدالله القرشي ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة المقدم عادل الغامدي.
ويأتي ذلك ضمن اطار التنسيق والتعاون المشترك الذي يهدف الى رفع ونشر مستوى الوعي حيال خطورة آفة المخدرات وآثارها وماتسببه من أضرار على الفرد والمجتمع.
واشتمل المعرض على وسائل ايضاحية وصورا معبرة ومواد توعوية وارشادية نسأل الله تعالى أن يجنب مجتمعنا وأبناءنا كل ضرر وخطر.