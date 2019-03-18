موبايلي تفوز بترددات بعرض نطاق 100 ميجاهرتز في النطاق 3.5 جيجاهرتز من أجل نشر تقنيات الجيل الخامس

الرئيسية الشركات موبايلي تفوز بترددات بعرض نطاق 100 ميجاهرتز في النطاق 3.5 جيجاهرتز من...
فازت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مزاد الترددات يوم الأحد 17 مارس 2019 بنطاق 100 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3.5 جيجاهرتز ضمن خطة الشركة لرفع قدرات شبكتها لنشر تقنيات الجيل الخامس في المملكة، وتقديم خدمات انترنت بسرعات أفضل.
ويعتبر الطيف الترددي الذي فازت به موبايلي ذو قيمة عالية، نظراً لكونه نطاقاً رائداً عالميًا في مجال تقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، والذي يمهد الحصول عليه لجاهزية الشركة لتقديم هذه الخدمات في المستقبل.
وفي تعليق له على هذا الاستحواذ، قال الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبودومة: “إن موبايلي عاقدة العزم على أن تكون سباقة في تقديم خدمات الجيل الخامس في المملكة، وسيُسهم حصولها على هذا المورد الطبيعي المحدود بشكل كبير في دعم شبكة الشركة وتمكينها من نشر تقنيات الجيل الخامس ورفع كفاءة النفقات المالية المستقبلية للشركة”.
وأضاف الرئيس التنفيذي: “هناك طلب متزايد على استخدام البيانات في ظل التحول التي تشهده الخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يتطلب المواكبة عبر رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمستخدمين وتحسين تجربة العملاء، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية الشركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030. وستؤدي هذه الجهود مجتمعة لتعزيز مكانة المملكة ضمن الدول المتقدمة عالميًا في مواكبة تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات الحديثة”.
وقدم المهندس أبو دومة شكره وتقديره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الجهود المبذولة من أجل طرح ترددات النطاقات 3.5 جيجاهرتز في المزاد لما في ذلك من أثر كبير في تطوير قطاع الاتصالات وتطوير البنية التحية الرقمية للمملكة.