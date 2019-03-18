الرئيسية أنحاء الوطن 1015 مستفيد من خدمات برنامج الطبيب الزائر بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
قالت صحة حفر الباطن بأن برنامج “الطبيب الزائر” بمستشفى الولادة والأطفال قدم خدماته لعدد 1015 مستفيد وذلك خلال النصف الأول من العام 1440هـ حيث تم من خلاله تقديم الخدمات الإستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى حيث تم توفير القوى العاملة ذات الكفاءة العالية ويستهدف بشكل خاص الإستشاريين في التخصصات الدقيقة.
وأضافت أن التخصصات التي تم إستقطابها في برنامج الطبيب الزائر شملت قلب الأطفال وأستفاد منها 539 مريض، الدم وأورام الأطفال لعدد 60 مريض، المخ والأعصاب استفاد منها 29 مريض، الغدد الصماء والسكري حيث إستفاد منها 244 مريض، عيادات الكلى وأستفاد منها 143 مريض.
وأضافت بأن برنامج “الطبيب الزائر” يهدف إلى تلبية إحتياجات المحافظة والقرى التابعة لها من الأطباء الإستشاريين لتوفير الخدمة الصحية للمريض في مكان إقامته لإسهام في تخفيف العبء عليه وعلى ذويه من تحمل عناء السفر للمناطق المركزية لتلقي العلاج .