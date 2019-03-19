أضرار السموم بالكلية التقنية في الليث

الليث – عبدالرحمن المحمادي
قدم فريق جمعية كفى التوعوي ضمن برنامج جيل برنامجاً تثقيفياً عن (أضرار التدخين والمخدرات) بالكلية التقنية بالليث.
وأوضح مدير جمعية كفى بالليث الأستاذ وسام المهداوي أن هذا البرنامج التوعوي والذي استفاد منه 60 طالباً ومعلماً شمل عرضا توعويا بأضرار السموم واحصائيات محلية وعالمية تبين خطر التدخين والمخدرات، وكيفية طرق الوقاية من هذه الكارثة، مبينا أنه لقى تفاعلا كبيرا من المشاركين والذين أبدوا رغبتهم في زيارة عيادات كفى الثابتة للاستفادة من خدماتها.
وقدم المهداوي شكره لإدارة الكلية التقنية بالليث وجميع منسوبيها على استضافتهم لفريق كفى وتعاونهم في إنجاح البرنامج.