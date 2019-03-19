أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
زار عدد من أعضاء جمعية إعلاميون، الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج تم عبر قناة اس بي سي السعودية في منزله بالرياض بمناسبة تماثله للشفاء من العارض الصحي الذي ألم به مؤخراً.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية إعلاميون رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية الأستاذ خلف ملفي، إن زيارة الزميل العقيلي، تأتي كأحد برامج اللجنة في الجمعية، قائلا: من واجبنا في جمعية إعلاميون تعميق أواصر الأخوة والمحبة والتواصل وتعزيز قيمة الإعلام في المجتمع، وهذه الزيارة جزء من أهداف وواجبات الجمعية التي تحقق ذلك ضمن برامج لجنة المسؤولية الاجتماعية.
وتابع “لا يخفى على الجميع إن زيارة المريض واجب ديني، وحثنا عليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولها أثر كبير نفسياً ومعنوياً، كما تعزز تكاتف وتعاضد الزملاء والأخوان والأصدقاء، فإعلاميون بيت الاعلاميين، ونتمنى للزميل خالد الشفاء العاجل.