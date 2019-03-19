“التعليم” تحدد 12 مهمة تختص بعمل حراس وحارسات الأمن في المدارس

جدَّدت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم تشديداتها بتحديد مهام ومسؤوليات حراس وحارسات الأمن في المدارس، وذلك بإيكالها للأشخاص المتخصصين الذين تم تدريبهم بشكل جيد على مهام محددة، تتعلق بتحقيق السلامة ونشر وسائل الأمن داخل محيط المدرسة، بما يسهم في تفرغ قادة وقائدات المدارس لمهامهم الأصلية.
ودعت الإدارة العامة للأمن والسلامة في هذا الصدد قادة وقائدات المدارس إلى تفعيل الأدلة المنظمة لأعمال حراس وحارسات المدارس المبلغة للإدارات التعليمية، وعدم تكليفهم بمهام ثانوية، ليس لها علاقة أو ارتباط بمهام عملهم الرئيس.
وحددت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم (12) مهمة، تختص بعمل حراس وحارسات الأمن في المدارس، منها التحقق من هوية الزائرات، وأولياء الأمور عند استلام الطلاب والطالبات أثناء الدوام الرسمي، وتوثيق ذلك في السجل الخاص، والقيام بالمهام الأمنية في صالة الاستقبال (إن وُجدت)، وإبلاغ قائد وقائدة المدرسة عند الاشتباه بأي مصدر خطر في المدرسة.
يُضاف إلى ذلك معرفتهما بمكونات المبنى ومداخل المدرسة، ومخارج الطوارئ، والمعدات والأجهزة المعينة على تحقق السلامة داخل المبنى التعليمي، والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي تتعلق بالسلامة، ومباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية، وذلك بإبلاغ قيادة المدرسة، والتأكد من خلو المبنى المدرسي من منسوبي أو منسوبات المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإطفاء جميع مصادر الطاقة والمياه.
ودعت الإدارة قائدات المدارس لعدم تكليف حارسة المدرسة بمهام أخرى لا علاقة لها بالأمن وتحقيق السلامة المدرسية؛ ما قد يعيق أو يؤخر تنفيذ مهامها الرئيسية. مشيرة في الوقت نفسه إلى (6) خطوات إجرائية، يجب على حارسة المدرسة القيام بها في الحالات الطارئة، منها تشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق محابس الغاز وفصل التيار الكهربائي، وإبلاغ المسؤول المباشر، وإرشاد منسوبات المدرسة لمخارج الطوارئ، والإشراف على إخراجهم نحو نقطة التجمع المخصصة، وذلك بالتعاون مع لجنة السلامة والطوارئ، وتقديم الدعم بالإسعافات الأولية بالتعاون مع منسقة الأمن والسلامة في المدرسة والمرشدة الطلابية.
وتضمنت التعليمات عددًا من المهام المناطة بحراس الأمن في مدارس البنين، كالقيام بمباشرة أعمالهم قبل حضور منسوبي المدرسة، وفتح وإغلاق باب المدرسة بعد التأكد من خلو المدرسة من الموظفين والطلاب، وتنظيم حركة السير أمام المدخل الرئيس للمنشأة التعليمية، ومتابعة عمال النظافة والصيانة في أداء أعمالهم، ومباشرة الحوادث والمخالفات التي تحدث داخل المبنى، وإبلاغ إدارة المدرسة، إضافة إلى المهام الواجب القيام بها في حال وقوع حادث أو حريق أثناء فترة الدوام الرسمي، كتشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق مصادر الخطر كالغاز والكهرباء، والإبلاغ الفوري بالحادث، وإرشاد منسوبي المدرسة لأقرب المخارج ونقاط التجمع، والوجود مع فِرق الإنقاذ حتى انتهاء الحالة الطارئة.
يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت مؤخرًا توافر خمسة آلاف وظيفة للجنسين للعمل في حراسات مدارس البنين والبنات بمختلف مناطق السعودية مستفيدة من خبرات إدارات التعليم في المناطق والشركات المشغلة، وكذلك شركة تطوير للمباني؛ إذ تم إجراء التدريب الميداني لهم، وتوجيههم للمدارس المحتاجة.