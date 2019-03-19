السلطات الهولندية تكشف سر الرسالة في سيارة إرهابي أوتريخت

قالت السلطات الهولندية إن رسالة داخل سيارة المشتبه بإطلاقه النار في مدينة أوتريخت ترجح فرضية العمل الإرهابي.
وأسفر الحادث الذي وقع أمس عن وفاة 3 وإصابة 9 فيما تم استنفار السلطات الأمنية.
وحددت الشرطة الهولندية هوية شخص تركي يدعى غوكمان تانيس المشتبه في قيامه بإطلاق النار داخل الترام.
وكانت الشرطة الهولندية قالت: إنها لا تستبعد وجود خلفيات عائلية إلى جانب الدوافع الإرهابية للاعتداء الذي وقع في ترام أوتريخت وأسفر عن وقوع ضحايا وقتلى.
ورفعت السلطات درجة مستوى التحذير الأمني هناك لأعلى مستوى، كما تمت مناشدة المواطنين التزام المنازل لعدة ساعات.