الفيصل يفتتح مهرجان الزهور الاجتماعي الترفيهي بمكة

افتتح صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم مهرجان الزهور الإجتماعي الترفيهي الأول بمنطقة مزدلفة – بمكة المكرمة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، والذي تنظمة أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة ١٢-١٦ من شهر رجب الجاري بالتزامن مع اسبوع الشجرة .
ويشتمل المهرجان على مسطحات خضراء و سجادة كبيرة للزهور تم تجهيزها و تشكيلها بطابع هندسي ونقوش إسلامية من الزهور الشتوية و الصيفية المختلفة ذات الألوان الزاهية ، بإجمالي يتجاوز المليون زهرة .
ويحتوي المهرجان على فعاليات ترفيهية توعوية متنوعة موجهه للأطفال و مسابقات على المسرح التفاعلي ، وركن خاص للأسر المنتجة ورواد الأعمال حيث وفرت الامانة أماكن لهم لعرض منتجاتهم و حرفهم اليدوية اضافة الى تخصيص مناطق لبيع الوجبات الغذائية وعربات الطعام المتحركة ، و ركن خاص بالفن التشكيلي بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين السعوديين ، ومرافق خدمية متنوعة .
وقد قامت الأمانة بتجهيز موقع المهرجان وتسخير كافة الإمكانيات والخدمات اللازمة لاستقبال الزوار خلال فترة إقامته، كما قامت الأمانة بدعوة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية للمشاركة في المهرجان وإظهار كافة خدماتهم المقدمة للزوار من خلال تخصيص أركان لهم.