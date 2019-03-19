جازان.. مواطنون يلتقطون صورتين مع معلمهم الأردني يفصل بينهما 40 عاما

أعاد مواطنون بقرية كروس العزيين بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، التقاط صورة مع معلمهم الأردني وذلك بعد صورة التقطوها معه قبل أكثر من 40 عامًا عندما كان يعمل مدرسا في قريتهم.
وأظهرت صور تم تداولها المعلم مع طلابه في صورة التقطت عام 1397هـ، وفي صورة أخرى التقطت معهم أثناء زيارته للمملكة.
وعاد المعلم الأردني إلى مركز “تمنية” جنوب شرق مدينة أبها بعد 24 عاماً من مغادرته لمنطقة عسير وانتهاء عمله في المملكة.
وكان المعلم قد التقى عددا من طلابه القدامى الذين قرروا إقامة حفل كبير لاستقباله وتكريمه والاحتفاء به، وقامت إدارة المدرسة بإقامة حفل تكريم للاحتفاء بالمعلم وتقديم عديد من الهدايا التذكارية تعبيرًا عن تقديرهم وحبهم له.