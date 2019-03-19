فيديو | الوليد بن طلال يرد على شائعة فرض قيود مالية عليه بعد خروجه من “الريتز”

#الوليد_بن_طلال_في_الصورة

– لازلت أملك السيطرة الكاملة على ممتلكاتي، ولا توجد أي قيود مالية عليّ.

– وسط الريتز كانت تأتيني مراسلات من أخي #محمد_بن_سلمان، ويأتيني مسؤولون كبار في الدولة، وكل الأمور كانت تمشي على قدم وساق pic.twitter.com/YcUZyavuTy

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2019