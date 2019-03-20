“الاتصالات”: عدد مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة 41.31 مليون خلال 2018.. وإيراد مقدمي خدمات الاتصالات 73.3 مليار ريال

الرئيسية أنحاء الوطن “الاتصالات”: عدد مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة 41.31 مليون خلال 2018.. وإيراد مقدمي...
استعرض نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد التميمي، نتائج مؤشرات الأداء لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2018م.
وبين التميمي ضمن المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقامته الهيئة اليوم في الرياض، أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في المملكة بلغ 41.31 مليون مشترك بنهاية 2018م، بنسبة انتشار 126.9% على مستوى السكان.
وأضاف أن نسبة الاشتراكات مسبقة الدفع بلغ 68.8%، فيما جاءت نسبة الاشتراكات لاحقة الدفع “المفوتره” 31.2%.
وأوضح أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بلغت 29.15 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 89.5%، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة 3.12 ملايين مشترك، بنسبة انتشار بلغت 31.8%.
وأشار إلى عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بلغ 1.90 مليون اشتراك بنسبة انتشار قدرها 33.7% للمساكن، مضيفا أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 – 74 سنة بلغت 93.3%، واحتلت المملكة الترتيب 45 عالمياً بتطور سرعة الإنترنت،
واستعرض المؤشرات المالية لقطاع الاتصالات حيث بلغ إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات 73.3 مليار ريال بنهاية العام 2018م ، كما حققت القيمة السوقية لشركات الاتصالات ارتفاعًا وصل إلى 62 مليار ريال بنهاية العام 2018.