النساء الأعلى شراءً عبر الإنترنت بالمملكة.. والجوف تتصدر المناطق

وأوضحت النتائج التي استعرضتها الهيئة أمام منتدى مؤشرات سوق الاتصالات، أن السعوديات هن الأعلى تسوقا عبر الإنترنت خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 51.7%، بينما شكّل الرجال نسبة 48.6%.

وتباينت نسق التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت 10000 مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، إذ تصدرت الأعمار من 20-24 سنة، الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20%، تلتها الفئة العمرية من 30-34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25-29 سنة بنسبة 61.80%.