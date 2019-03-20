بعد تداول مقاطع تفتقر للمصداقية.. “رئاسة الحرمين” تدعو لتحري الدقة عند تقديم معلومات عن المسجد النبوي الشريف

الرئيسية أنحاء الوطن بعد تداول مقاطع تفتقر للمصداقية.. “رئاسة الحرمين” تدعو لتحري الدقة عند تقديم...
أصدرت وكالة “رئاسة الحرمين” لشؤون المسجد النبوي الشريف، اليوم (الأربعاء)، بيانا بشأن بعض مقاطع الفيديو المتداولة والمشتملة على معلومات حول بعض المواقع في المسجد الشريف.
وأوضحت أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر موثوقة، داعية إلى تحري الصدق والصحة عند طرح معلومات تتصل بالمسجد النبوي الشريف.
ودعت الوكالة كذلك إلى التواصل مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال لتزويد الراغبين بالمعلومات الدقيقة والموثوقة والمعتمدة.