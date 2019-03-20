تضامناً مع ضحايا المسجدين.. بث الأذان في الإذاعة والتليفزيون النيوزيلنديين

تعاطفاً مع ضحايا حـادث مسجدي مدينة كرايس تشيرش، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن”، اليوم الأربعاء، بث أذان الجمعة على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون الوطنيين، إضافةً إلى الوقوف دقيقتي صمت الجمعة المقبل في الذكرى الأسبوعية للمجزرة.
وأظهر مقطع فيديو متداول تجمهر أعداد غفيرة من الطلاب أثناء رفع الأذان في حرم جامعة كانتربري بالمدينة المنكوبة، وذلك تضامناً مع ضحايا الحادث البالغ عددهم 50 مصليا تم التعرّف على 21 ضحية منهم حتى مساء أمس الثلاثاء.
من جانبها، صرّحت رئيسة الوزراء النيوزلندية في مؤتمر صحفي بأنه توجد رغبة شعبية كبيرة في إظهار الدعم للجالية المسلمة عند عودتهم إلى المساجد، وخاصة يوم الجمعة، مشيرةً إلى مشاطرتها عائلات الضحايا مشاعر الإحباط نتيجة للبطء في تسليم الجثث، وذلك حتى إتمام العملية المعقدة للتعرف على هوياتهم.