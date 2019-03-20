زهرة المعبي تحيي ذكريات زواجات زمان على مسرح ثقافة وفنون جدة

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أقامت اللجنة الثقافية النسائية التي تشرف عليها الدكتورة خديجة الصبان مساء الاثنين (2019/3/18) على مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة أمسية اجتماعية تراثية بعنوان “زواجاتنا زمان، ذكريات وحكايات”، أحيتها الدكتورة زهرة المعبي المستشارة النفسية والأسرية. وقد حضرها مدير عام وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ وليد بافقيه ، وجمع من رجال وسيدات المجتمع من المثقفين، والفنانين والإعلاميين وغيره ممن لهم اهتمامات بموضوع التراث، كما حضرها عدد ممن عاصر تلك الذكريات والحكايات الجميلة. وقدمت للأمسية الدكتورة خديجة الصبان، مرحبة بالحضور، وشاكرة للدكتورة زهرة مساهمتها تلك، وعارضة نبذة من سيرتها، وواعدة بإقامة أمسيات لذكريات وحكايات الزواج في مناطق أخرى من مملكتنا الحبيبة.

بعد ذلك انطلقت د.المعبي في الحديث عن عادات الزواج قديما، في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة. وقد تناولتها من جهة أشكال لبس العروس، وطريقة الدعوة للعرس، وعدد الأيام التي تستمر فيها الاحتفالات به. وصاحب حديث الدكتورة زهرة عرض مرئي لبعض تلك المظاهر.

وقد تفاعل جميع الحضور مع ما قدمته الدكتورة زهرة المعبي وذلك من خلال المداخلات والحوارات التي زادت الأمسية ثراء وإمتاعا. وفي نهاية اللقاء تم تكريم الدكتورة زهرة المعبي بتسليمها درع الجمعية من الأستاذ وليد بافقيه والدكتورة خديجة الصبان.

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