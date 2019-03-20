“ضوئيات المتكاملة” توصل الألياف الضوئية لـ 11958 منزلاً في حائل

زار اليوم، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس عبدالله الكنهل، مشروع نشر النطاق العريض في منطقة حائل التابع لشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات, إحدى شركات الشركة السعودية للكهرباء, والذي يهدف الى إيصال الالياف الضوئية للمنطقة.
وتجول المهندس الكنهل، ميدانياً على أعمال المشروع في حي البحيرة، وقدم رئيس الشركة الدكتور أحمد سندي عرض تفصيلي لوكيل الوزارة عن أعمال “ضوئيات المتكاملة” في المنطقة.
كما استعرض الدكتور سندي نطاق المشروع، الذي يهدف الى إيصال خدمة النطاق العريض إلى 11958 منزلاً في أربعة أحياء في حائل، هي: (حي البحيرة بواقع 557 منزلاً، و3067 منزلاً في حي الخماشية، و4064 منزلاً في حي السمراء، و4270 منزلاً في حي الزبارة).
ومما تجدر الإشارة إليه، أن شركة ضوئيات المتكاملة نجحت في القفز بتغطية منظومة الألياف الضوئية التي تملكها إلى أكثر من ٧٥ ألف كيلو متر على مستوى المملكة، وبلغ عدد المنازل التي تم إيصال الألياف البصرية إليها ضمن المبادرة أكثر من 270 ألف منزل.
وحصلت “ضوئيات المتكاملة”، على الرخصة الأولى والوحيدة في المملكة لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية والاتصالات.