فرضية حادث انقلاب حافلة تقل ٢٠ راكبا بالقنفذة

القنفذة – حمد العلوي :
نفذت صحة القنفذة بمشاركة عدة جهات حكومية صباح اليوم الاربعاء فرضية حادث إنقلاب حافلة تقل عشرون راكبا بمركزالقوز.
وفور تلقى البلاغ باشرت فرق من ادارة الطوارئ والكوارث موقع الحادث بمشاركة الجهات الحكوميه والخاصة حيث تم تحويل جميع الاصابات التي نتجت عن الحادث لمستشفى جنوب القنفذة والمرافق الصحية القريبة الحكومية والخاصة.
حيث أوضح المتحدث بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي أن هذه التجربة تهدف للوقوف على جاهزية واستعداد المستشفيات بالمحافظة للتعامل مع حالات الطوارئ والاصابات المتعددة كذلك قياس جاهزية وتدريب فرق الطوارئ والكوارث على التعامل مع الاحداث المختلف بمهنية عالية وهذه الفرضية هي جزء من عدة فرضيات تم جدولتها هذا العام لقياس جاهزية منشائتنا الطبية.
وحيث شارك بالفرضيةجهات حكوميه وخاصة وهي المحافظة.. الدفاع المدني.. امن الطرق.. المرور.. بلدية القوز.. الهلال الاحمر ..الشرطة .. الدوريات الامنيه والقطاع الخاص وجميع هذة الجهات شاركت بالاليات الخاصة بها وتعاملت مع الاحداث وفق اختصاص كل جهة.